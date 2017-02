Paritaria bonaerense: no hubo acuerdo y se abrió un cuarto intermedio hasta este miércoles

El gobierno bonaerense y los dirigentes gremiales docentes finalizaron este martes una nueva reunión paritaria sin llegar a un acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio hasta este miércoles. Los docentes anunciaron al salir del encuentro que no hubo una nueva propuesta salarial y que por lo tanto ratifican el paro anunciado para el 6 y 7 de marzo.

“No hubo propuesta salarial. Es la tercera reunión y no salían de la propuesta de la inflación. No sabían cómo iba a impactar ese 18 por ciento en los salarios docentes”, sostuvo el líder de Suteba, Roberto Baradel.

Por el gobierno estuvieron presentes Hernán Lacunza, ministro de Economía; Alejandro Finocciario, de Educación y Marcelo Villegas, de Trabajo.

La reunión estaba citada para las 17 hs. Los docentes ingresaron puntuales, pero tras esperar por más de una hora salieron e informaron a la prensa sobre la postergación. Roberto Baradel, titular de Suteba, señaló:“Estuvimos una hora sentados sin ninguna explicación que no venían. A las 18 vino personal administrativo, que no conocemos, diciendo que se suspendía la reunión. Cuando les preguntamos la razón, la cual no nos querían decir, nos dijeron que era porque estaban buscando a un ministro”.

Los dirigentes gremiales aseguraron que el paro de 48 horas a partir del lunes 6 está ratificado pues lo convocaron los sindicatos nacionales. “Lo que está en juego es la paritaria nacional y la soberanía educativas”, habían indicado los gremialistas antes de entrar a la hasta ahora fallida reunión en el Ministerio de Economía provincial.

Asimismo, los sindicalistas reclamaron al Gobierno de María Eugenia Vidal que “cambie la postura” en la oferta salarial y alertaron que sería una actitud “autoritaria” si el Gobierno otorga el aumento por decreto. El Gobierno ofreció un aumento del 18% en cuatro cuotas, con una cláusula de ajuste por inflación.

“Venimos con la mejor expectativa de que se pueda resolver, que haya una negociación y que dejen de tratar propuestas unilaterales”, había señalado Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, al ingresar al Ministerio de Economía provincial.

Sostuvo que “lunes y martes es paro nacional, lo hacen más de 70 sindicatos de todo el país y esa decisión ya está tomada” a raíz del gobierno nacional de no abrir las paritarias en el sector.

Baradel había afirmado además que si afirmó que si la gobernadora otorga el aumento por decreto “demostrará que es un gobierno autoritario”. En tanto, el secretario general del gremio docente UDOCBA, Hugo Díaz, advirtió “sería lamentable, un desastre” si el aumento es otorgado por decreto y sostuvo que “significaría que no estamos en un estado de derecho”.

• Vidal anunció que convocará a docentes voluntarios para apoyo escolar en comedores y asociaciones vecinales

En medio de la dura negociación salarial docente, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo que convocará a los 60 mil voluntarios que se ofrecieron ante el paro de 48 horas de los maestros, aunque aclaró que será para que den apoyo escolar en “comedores, municipios, asociaciones vecinales y clubes de barrio”.

Mientras los gremios docentes concurrían al Ministerio de Economía para retomar las negociaciones paritarias, la mandataria bonaerense hizo un polémico anuncio vinculado con los voluntarios que se ofrecieron por medio de las redes sociales para suplantar a maestros que adhirieran al paro del 6 y 7 de marzo.

“Fueron 60 mil personas que se ofrecieron a estar en las escuelas para que el lunes hubiera clases, aun con el paro. Quiero agradecerles de corazón porque no se quedaron en la disconformidad o en la protesta, pusieron una parte de ellos mismos para ayudar a los demás. Esa es la Argentina que con Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta), entre todos, tenemos que construir”, dijo la gobernadora.

“La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar”, sostuvo.

Fuente: Ámbito.com