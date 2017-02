SUTEBA SALTO ESTUVO EN EL PLENARIO PROVINCIAL

Con la presencia de miles de compañeros, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, remarcó: “Le decimos a la Gobernadora Vidal que esto no es una guerra, es una paritaria docente. Merecemos un trato respetuoso, un salario digno y consideración por el esfuerzo que realizan los maestros de todos los niveles y modalidades. Les pedimos que recorran las escuelas para que sepan cómo se trabaja. Deberían sentir orgullo de los docentes que tienen en la Provincia porque en las peores épocas, cuando el Estado estaba ausente, la dignidad de los docentes sostenían a las escuelas que recibían a la comunidad”.

A su vez, Baradel reclamó por una urgente instancia de diálogo: “Queremos que nos convoquen de nuevo, no queremos conflicto. La Gobernadora debe llamarnos, 300 mil docentes en dos días de jornadas en las escuelas y en reuniones de delegados rechazaron el techo salarial. Queremos una Educación Pública de calidad y el salario de los docentes es fundamental, no debe haber ningún docente por debajo de la línea de la pobreza y ningún docente al que no se le respeten los derechos”.

Al respecto, el dirigente expresó porqué es tan importante volver a reunirse: “Queremos discutir por más presupuesto educativo, por comedores escolares, por infraestructura escolar, por cargos docentes, por la actualización y la formación docente. Queremos discutir y alcanzar una Educación Pública de calidad en serio, no en términos discursivos, porque estamos convencidos que una sociedad democrática puede desarrollarse con Educación Pública de calidad para todos”.

Durante la conferencia de prensa, Eduardo López, Secretario General de UTE y miembro de la Junta Ejecutiva de CTERA, y todos los presentes expresaron su apoyo para con Roberto Baradel. Asimismo, docentes de diferentes niveles y modalidades de varios distritos de la Provincia tomaron la palabra, dieron a conocer la situación que viven en cada lugar y rechazaron los dichos de la Gobernadora Vidal sobre que “ningún maestrito nos va a torcer el brazo”.

Por último, el Secretario General del SUTEBA afirmó: “Señora Gobernadora no discute con Baradel, discute con los 300 mil docentes de la provincia de Buenos Aires. Discute con los seis sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires. No importa Roberto Baradel, importa que se mejoren las condiciones de la Educación Pública en la Provincia”. Y sostuvo: “Es un orgullo ser parte de esta organización, que no tiene precio ni se puede comprar, que tiene convicciones y es capaz de todo por defender a la Escuela Pública”.