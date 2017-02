Quién miente Sr Intendente?

El martes pasado con motivo de una invitación de Canal 6 de Salto, algunos integrantes de la Coalición Cívica ARI-CAMBIEMOS, manifestamos observaciones referidas al funcionamiento municipal y diferencias con respecto al desarrollo de la gestión municipal.

Como somos un Partido de oposición sin representación directa en el Concejo Deliberante, nuestros aportes sólo los podemos hacer a través de Concejales o directamente al Departamento Ejecutivo, y si no obtenemos respuesta, hacemos público el reclamo, por los medios de comunicación.

Después de esta introducción, debemos decir a la población: la Coalición Cívica -ARI- CAMBIEMOS no miente. Acá están las pruebas:

El año pasado, tras haber recibido Nota de vecinos, pedimos información sobre las condiciones bajo las cuales se estaba explotando una parcela importante de terreno, para la extracción de tosca en zona urbana.(Nota con firma y sello de ingreso en el Concejo Deliberante, el 16 de junio de 2016 y Nota con firma y sello de ingreso en Mesa de Entrada de la Secretaría de Gobierno, el 16 de junio de 2016, bajo el Número 1495/16.) Preguntamos por Nota, bajo qué marco jurídico se estacionan los camiones que venden productos perecederos, qué controles bromatológicos se realizan etc. (Nota con sello y firma en Mesa de Entrada de la Secretaría de Gobierno, el 16 de junio de 2016, bajo el Número 1496/16) Solicitamos información sobre documentación que acreditara la habilitación y verificación técnica de los radares que controlan la velocidad en las rutas provinciales, próximos a nuestra ciudad, que generaron innumerables quejas de vecinos. (Nota con sello y firma en Mesa de Entrada de la Secretaría de Gobierno, el 16 de junio de 2016, bajo el Número 1497/16)

De todas estas inquietudes y de otras más realizadas al Concejo Deliberante solo obtuvimos las siguientes respuestas:

Del primer punto sölo escuchamos al Intendente por los medios, en julio de 2016, tras haber recibido nuestra Nota, adjudicarse un accionar muy severo con multas y otras amenazas al propietario de la cava. Dicha cava ha funcionado en el lugar durante años y no se corrigió la situación durante anteriores gestiones del Frente para la Victoria. Y durante la actual, se intervino al recibir nuestro reclamo. Sobre el segundo punto el Concejo Deliberante nos hizo llegar informe del Departamento Ejecutivo explicando que los camiones que venden mercaderías en La Plaza Municipal están encuadrados dentro del programa “Lacteo para Todos” organizado por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación; que los camiones cuentan con cámaras frigoríficas y grupo electrógeno, y que no abonan ningún tributo a la Municipalidad. Esta información no es real ya que no existe ningún programa con ese nombre.

Desde el Ministerio de Producción de la Nación se nos informó que el único programa existente es “El Mercado en tu Barrio” al que la Municipalidad de Salto al día 9 de enero aún no había adherido, motivo por el cual la venta que se hace en Salto no cuenta con el respaldo de dicho Organismo.

Del tercer punto solicitado, el Departamento Ejecutivo aún no ha dado respuesta.

Sr Intendente: la CC-ARI-CAMBIEMOS no está mintiendo como dijo Ud. el día lunes, por el Canal de Salto, después de nuestra intervención. El que está mintiendo es Ud. y también los funcionarios que firman respuestas, al mejor estilo kirchnerista. Pensábamos que esas prácticas habían sido desterradas.

Es nuestra intención poder colaborar con su gestión para que Salto se beneficie: ¿de qué manera podemos hacerlo, si no es a través de la observación respetuosa de los errores de gestión que está cometiendo? Nosotros no contamos con otra herramienta para ayudarlo, ¿Por qué no permite que lo hagamos, mejorando su capacidad de escucha? No es necesario que desacredite a quien hace una crítica.

