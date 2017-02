Violencia de género- Tentativa de homicidio

En el día de la fecha y siendo las 07:30 hs, a raíz de llamado telefónico recepcionado por el “101” dio cuenta en calle Bonfiglio y Mitre , una mujer había sido atacada por su ex pareja. presente personal policial en la casa encontrando a una mujer de 20 años domiciliada en el lugar, la cual poseía heridas cortantes en región del cuello.

Ella manifiesta que mientras dormía se presentó su ex pareja y la ataco con una cuchilla.- se solicita una ambulancia y se hizo el traslado de la misma al hospital, presentando una herida cortante en el maxilar inferior, herida corto penetrante en la región sub mentoriana y hematoma sub lingual.- dichas heridas son de carácter graves, vasos importantes de la zona, mas alla de lo cual la mujer se encuentra internada y fuera de peligro. Alrededor de las 08:50 horas (una hora después del hecho) y mientras se estaban realizando pesquisas y operativos tendientes a la detención del autor de estas lesiones, éste se hace presente voluntariamente en la guardia de la comisaria, por lo que se inmediato se hace efectiva su aprehensión siendo aojado en el calabozo y puesto a disposición de la fiscalía interviniente.- Se solicitó personal de policía científica Mercedes y se logra el secuestro del arma empleada, tratándose de una cuchilla tipo carnicero de aproximadamente 20 centímetros de hoja.-

En consecuencia se labran actuaciones por “tentativa de homicidio” con intervención de la fiscalía N°3 a cargo del Dr. Pedro Illanes de Mercedes, ante quien será trasladado el aprehendido el día lunes a primera audiencia.-

Se reitera que la joven agredida está internada en el hospital local y, salvo complicaciones, no está en riesgo su vida.-

ANTECEDENTES: Existen antecedentes previos de violencia denunciados oportunamente por la víctima en la Comisaría de la mujer, en los cuales hay constancias que el agresor había ejercido violencia contra la víctima en el marco de una separación, y estaba notificado de un radio de exclusión por el cual no podía acercarse a su ex pareja a menos de 200 metros, actuaciones que se estaban tramitando con intervención de la Jueza de Paz local