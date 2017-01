“EL DESASTRE ECOLÓGICO OCASIONADO DEBE SER SALDADO”

El intendente Municipal de Salto Dr. Ricardo Alessandro brindó esta mañana una importante conferencia de prensa para referirse a un operativo conjunto que inspectores municipales realizaron en la tarde del jueves 26 de Enero junto a efectivos de la Policía Comunal, procediendo a la clausura de una cantera de extracción de tierra que funcionó de forma clandestina desde 2010 en plena zona urbana de la ciudad (Calle Cristobal Colón en cercanías de Ruta Provincial 191).

Respecto del predio en cuestión Alessandro recordó a mediados de 2016 el Juzgado de Faltas local había dictaminado una sanción económica de $ 400.000 par la firma responsable de la explotación de la cantera.

Para referirse a dicha cuestión acompañó al jefe comunal el titular del Juzgado de Faltas Dr. César Di Mántova: “Es necesario para poder entender la problemática de la cantera de OH Vial teniendo en cuenta la responsabilidades en tres niveles: Local/ Municipal en lo que respecta a este primer nivel estamos encargados de las sanciones, clausuras”. Anunció Di Mántova prosiguiendo luego en la misma línea: “Por otro lado un segundo nivel es el provincial a este nivel nos tenemos que remitir para denunciar la cantera y es lo que hicimos a lo cual no tuvimos respuesta alguna, es más, frente a la denuncia presentada, la empresa presentó una apelación al fallo y desestimó la denuncia ya que el expediente presentado estaba en malos términos. En este nivel se encuentra el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable). Este organismo también se encarga de la multa y la prohibición de la cantera OH Vial”.

“Un último nivel, también de carácter provincial, es la Justicia Civil. En este nivel es donde es llevado adelante el correspondiente proceso judicial para la sanción y próxima clausura definitiva de esta cantera clandestina”. Puntualizó el Juez de Faltas Municipal.

Otro aspecto destacado en la denuncia penal elaborada por el Municipio radica en que en las inmediaciones de la cantera fueron construidos llamativamente dos pozos de explotación de agua potable. Este hecho facilitó considerablemente el trabajo en el predio clandestino expulsando el agua a otros puntos de la red y permitiendo la excavación en seco. Por esta razón se ha solicitado a las autoridades judiciales que determinen si existió connivencia entre los responsables de la empresa y las autoridades locales de aquel tiempo (2010.)

Concluyendo la conferencia el intendente Alessandro recalcó: “La existencia de esta cantera significa un riesgo inmenso para el medioambiente ya que se encuentra no solo en planta urbana sino también en cercanía de napas y pozos de agua potable por lo cual puede llegar a contaminarla”, añadiendo inmediatamente qué “Es importante que el pueblo tenga conocimiento de esta problemática. Los dueños de esta empresa destruyen el suelo de Salto sin pensar en el futuro de nuestros hijos y nietos”

“Vamos a continuar con los procedimientos legales en la Justicia y en Provincia. Si por mi fuera estos personajes deberían estar en prisión. El Desastre ecológico ocasionado debe ser saldado”. Concluyó sus declaraciones Ricardo Alessandro.