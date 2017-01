PERGAMINO “SOBRE LLOVIDO MOJADO”…

La línea de crédito que anuncio el gobierno de Martínez es un engaña pichanga porque de 3000 familias afectadas solo pueden acceder a ese crédito unas 300, lo que la gente necesita es que el gobierno de Martínez, Vidal y Macri otorguen una línea pero no de créditos sino de subsidios en forma urgente” …..(Enrique Schierloh)

15 días después de la tremenda inundación, Los damnificados de Pergamino que llegaron a la suma de 13.000 personas, siguen esperando la ayuda del Gobierno de Martínez, de la Gobernadora María Eugenia Vidal y del presidente Macri

Las familias y sus hogares han quedado desbastados luego de la tremenda inundación que sacudió a nuestra ciudad el ultimo 25 de Diciembre, de regreso a sus casas los vecinos se encontraron con un triste y penoso cuadro de desolación y angustia, sus bienes materiales fueron arrastrados y destruidos por las agua del Arroyo Pergamino, que entro a las barriadas y a una buena parte del centro, sin pedir permiso y como si se tratara de una muerte blanca y silenciosa , fue destruyendo lo que encontraba a su paso, heladeras, cocinas, lavarropas, camas, mesas ,sillas, roperos etc. Etc., esefue el saldo que dejo el efecto del agua en los bienes de miles de hogares Pergaminenses, esto sin contar el daño que dejo en las viviendas, en principio mucha suciedad, humedad en las paredes, roturas de vidrios, problemas eléctricos y de otras instalaciones, etc. etc. Y ni que hablar, de automóviles, motos etc. etc. destruidos por el agua. Esta es la triste realidad en la cual se encuentra al día de hoy miles de vecinos, quienes aún siguen esperando la ayuda del gobierno de Martínez y de Vidal para poder reponerse de semejante golpe, pero parece que la espera va desesperando a los vecinos que comienzan a manifestar su desencanto con el gobierno y el mal humor social se incrementa día a día.

La mesa local por la emergencia social el día 27 de diciembre solicito al gobierno una serie de medidas para ayudar a los damnificados entre las que podemos mencionar, un subido de hasta $100.000 para cada familia y un subsidio de hasta $200.000 para cada industria comercio o institución afectada. El inmediato aumento de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares , salario también a las personas afectadas, entre otra medidas para poder palear la situación de los miles de Pergaminenses que con esfuerzo pudieron ir comprando los muebles o electrodoméstico que necesitaban y en un rato el agua se llevó o destruyo todo.

Días atrás, Enrique Schierloh, estuvo recorriendo algunas de las zonas afectadas por las inundaciones y también tuvo la oportunidad de Reunirse con los coordinadores Barriales del Movimiento Barrios de Pie, quienes trabajaron intensamente en las inundaciones ayudando a sus vecinos y otros fueron afectados en forma directa con el agua amas de un metro dentro de sus viviendas, en la reunión se analizó la situación de los barrios inundados y se llegó a la triste conclusión de que los vecinos están muy afectados por las inundaciones, que en muchos casos perdieron una buena cantidad de Muebles o bienes y que sumado a esto siguen esperando la ayuda que nunca llega del Gobierno Local, provincial y o nacional.

Al salir de esta reunión Schierloh sostuvo, “El gobierno de Martínez se vuelve a equivocar, es imperiosa la necesidad de que el gobierno asista con subsidios como solicito la mesa local de emergencia social a los inundados, y medidas similares, porque realmente hay miles de familias que no pueden levantarse solas de este tremendo golpe que han recibido” …… y continúo diciendo “” la línea de crédito que anuncio el gobierno de Martínez es un engaña pichanga porque de 3000 familias afectadas solo pueden acceder a ese crédito unas 300, lo que la gente necesita es que el gobierno de Martínez, Vidal y Macri otorguen una línea pero no de créditos sino de subsidios en forma urgente.

La única medida que el gobierno anuncio fue una línea de crédito a la cual más del 90% de los vecinos no puede acceder y la no cobranza de las tasas municipales y el impuesto inmobiliario, casi una tomada de pelo, comparado con los miles de pesos que perdió cada familia” ……

Exhortamos al señor Intendente, a la señora Gobernadora María Eugenia Vidal y al Señor Presidente Mauricio Macri, implementen en forma urgente la ayuda tan esperada por los inundados de Pergamino, de no ser así… sabrá Dios para donde saldrá el enojo de los vecinos.

9 de enero de 2017

Prensa

Libres del Sur

Pergamino