Cuando se quiere la verdad, cuando el pueblo quiere saber de que se trata

El agua subió rápidamente el comité de emergencia comenzó a trabajar, vino ayuda de Defensa Civil de la Plata, nuestros bomberos como siempre invaluable lo que hicieron y hacen… los empleados municipales, las autoridades y los vecinos… pero eso no alcanza cuando la desesperación de perder todo se hace presente.

Cuando la frase es “ No llovió pero al rió sube?” , “ De donde viene el agua?”, “será de alguna ciudad vecina?”.

Cuando el Estado esta solo para informar el momento, las evacuaciones, los centros, los pedidos,…. Pero no alcanza.

Porque hay miedo, hay desesperanza, hay pérdidas…

Porque escuchamos “después de la inundación arregle mi casa, la revestí, por la humedad… y a menos de un año otra vez inundado…”

“No quiero dejar mi casa porque me roban lo poco que tengo”

Por eso todos esperan una respuesta, una información, esta excelente lo que se está haciendo pero NO ALCANZA.

Lo que se quiere saber es porque se inundó, porque no se hicieron obras para que esto no pase… y no es a este gobierno, ni a los anteriores… o para todos…no es contra nadie es contra la falta de respuesta. Es contra la incertidumbre y esa maldita costumbre que tenemos los argentinos de “Lo atamos con alambre”

Porqué hoy hay casi 700 personas que están fuera de sus casas, pensando en el día después… y pensando cuando nuevamente van a tener que salir de sus casas otra vez.

La pregunta si es para las autoridades, seguramente las autoridades locales deberán asumir esta intranquilidad y elevar la pregunta a quien corresponda.

Tenemos una gobernadora que por lo menos se hace carne de las problemáticas de la Provincia (al menos es lo que aparenta) entonces Intendente, concejales, funcionarios, no esperen a que vuelva pasar eleven la preocupación que se hagan estudios de la cuenca y que haya una respuesta rápida y segura.