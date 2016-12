Estación Policía Comunal Salto

ROBO:

Denuncio una ciudadana de este medio, que siendo las 21:15 hs., mientras caminaba por Alsina entre Vicealmirante Montes y Beruti fue interceptada por un malviviente con el torso desnudo, de entre 16 a 20 años edad, delgado, baja estatura, que no puede describir su rostro, quién improvistamente le aplicó golpe de puño en rostro y le sustrajo teléfono celular marca Samsung modelo J2 abonado 02474-15404328 y cartera pequeña de gamuza negra conteniendo $4.000 perteneciente a parte de la recaudación de la agencia de Quiniela para la que trabaja una billetera símil cuero dorada y negra conteniendo $800 y demás efectos personales, ignorándose lugar de fuga. Producto del golpe recibido, damnificada presenta leve inflamación en pómulo izquierdo. No testigos. No dictado rostro. Se solicita colaboración Centro Monitoreo Municipal Local. Se dio conocimiento D.D.I. Mercedes. Investigo. Se labran actuaciones judiciales caratuladas en el epígrafe con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 7 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Héctor Zunino del Departamento Judicial de Mercedes.

Fecha 18/12/2016

LESIONES GRAVES: Fecha 21:30 hs. Dcio. una persona domiciliada en este medio, que el día 08/12/2016, 02:00 hs. ingresó junto a su novia al boliche bailable “La Cantina”, sita Avenida Antártida Argentina y Gabriela Mistral. Que siendo aprox. las 03:00 hs. en momentos que iba al baño fue agredido por dos masculinos reconociendo a uno de ellos, quienes lo golpean en su rostro y cuerpo y a raíz de la golpiza perdió varias piezas dentales y sufrió cortes y hematomas en su rostro. Medico de policía dictamino Lesiones Graves. Investigo. Para con los agresores se cumplimentan recaudos legales. Instruyo actuaciones caratuladas al epígrafe, con injerencia de la U.F.I. Nº 2, Dr. Leandro Marquiegui Dpto. Judicial Mercedes.

Fecha 20/12/2016

HURTO MOTOCICLETA: Fecha 06:30 Hs. Dcio. una ciudadana de este medio, que siendo las 05:30 hs. constato que autores ignorados sustrajeron su motocicleta marca GUERRERO, modelo G-50, DOMINIO 879-CB1, motor Nº 139FM2000004170, chasis Nº 2AAXCBLB9Y0004568 color azul y blanco, la cual se encontraba estacionada en el garaje de su vivienda no poseyendo perímetro para su acceso. No seguro. No alarma. No valúa, No testigos. No cámara. Se labran actuaciones caratuladas epígrafe con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 Dr. Héctor Zunino Dpto Judicial Mercedes.

Fecha 20/12/2016

DESOBEDIENCIA: Fecha 15:00 hs. personal ésta procedió a la aprehensión de una persona del sexo femenino del domicilio de su progenitora sita Pasaje del Indio Nro. 93 de este medio, por hallarse violando radio exclusión vigente, dictado por la Jueza de Paz Local Dra. Estela Alonzo en Expte. Nro. 21.424 por el término de 60 días, dispuesta desde el 12/12/16, quien al momento de ser interceptada se hallaba en la puerta del domicilio de la denunciante, trasladándose a sede policial e interiorizándose pormenores la U.F.I. Nro. 2 en la persona de la Dra. García, misma dispuso se labren actuaciones epígrafe, Art. 60 del C.P.P., demás recaudos legales y traslado a 1ra. Audiencia día 21 cte. con actuaciones.

Fecha 21/12/2016

ENCUBRIMIENTO- SECUESTRO- APREHENSION: Fecha personal esta instrucción 21:30hs personal de esta dependencia en circunstancia recorre jurisdicción, procede a la interceptación en la vía publica en calle Las Heras y Arredondo de esta, de motocicleta tipo Dax color negra la que era conducida por masculino menor de edad, tras cursar numeración estampada en motor y chasis misma resulta haber sido sustraída con fecha 24/11/2016 en actuaciones judiciales caratuladas HURTO, con intervención UFI 7 Mercedes. Ante esto, se procede a la demora del menor y al traslado juntamente con el rodado a dependencia policial para cumplimiento de recaudos legales. Que se mantiene comunicación telefónica Dr. Matías Alfonsín secretario Unidad Funcional de instrucción nro. 8 Dpto. Judicial Mercedes, mismo avalo lo actuado dispuso se inicien actuaciones caratuladas epígrafe, se notifique menor de formación causa y se haga entrega a sus progenitores. En cuanto al rodado se exhiba a denunciante y se haga entrega de acreditar propiedad.-

Fecha 22/12/2016

ROBO CALIFICADO- ABUSO DE ARMAS: Fecha siendo las 17:00 hs. se toma conocimiento mediante llamado telefónico (101), momentos antes habían sido víctimas de robo por un NN. masculino en calle Marchesse N° 66 donde se encuentra un kiosco. Constituido personal de este elemento constata veracidad del llamado, entrevistándose con propietarios quienes informan que momentos en circunstancias que se encontraban en el interior del kiosco, había ingresado un sujeto del sexo masculino quien mediante intimidación con un arma de fuego sustrajo $500 en efectivo aprox. (recaudación del día), para retirarse del lugar, momento en el cual antes de salir del comercio efectúa un disparo con el arma que portaba sin lesionar a ninguno de los presentes. Se solicita Policía Científica Mercedes. Se da conocimiento Aytía. Fiscales de Salto Dr. RICARDO ZAPATA. Interviene UFI 7 Dr. Zunino Dpto. Judicial Mercedes, como así se da conocimiento a la DDI Mercedes.

Fecha 24cte.

DESOBEDIENCIA- APREHENSION

Siendo las 08:00 hs. personal de esta Dependencia efectiviza el traslado de un sujeto aprehendido en el domicilio de calle Remedios de Escalada 485 de este medio, quien incumplida con la medida cautelar de Exclusión dictada por la Sra. Jueza de Paz Letrado de Salto Dra. Alonzo, Estela, de fecha 19/12/16, en Expte. 21.477 por lo cual se anoticia a la UFI 2 de Mercedes, avala el accionar policial y dispone que se cumplimenten con los recaudos legales en vigencia y sea conducido a la brevedad al aprehendido a sede judicial.

Fecha 24cte.

LESIONES LEVES DESISTIDAS:

Siendo las 10:00 hs. tras concurrencia del personal policial de esta Dependencia en Casa 41 B. San Martín de este medio se toma conocimiento de conflicto entre hermanos resultando uno de ellos con herida superficial en pierna izquierda. Tras las actuaciones la víctima no insto a la acción penal, cumplimentándose todos los recaudos legales para con el imputado. Interviene la UFI 5 de Mercedes.

