SALUD ALERTA SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

La ingesta abusiva de bebidas alcohólicas acarrea perjuicios tanto para el bebedor como para terceros. Desde la cartera sanitaria recomendaron prudencia y que los conductores eviten beber alcohol.

El ministerio de Salud de la provincia, a cargo de Zulma Ortiz, recomendó un consumo prudente y responsable de bebidas con alcohol durante las despedidas y fiestas de fin de año, especialmente entre aquellas personas que tengan que conducir vehículos, a quienes directamente les pidió que se abstengan de consumir este tipo de bebidas si es que no tienen un reemplazante para manejar.

“Proponemos una Navidad y Año Nuevo saludables, que priorice el encuentro y la alegría de compartir una cena sin sobresaltos, accidentes ni emergencias, y para esto es clave no hacer abuso de sustancias como el alcohol”; expresó la ministra Ortiz. Agregó que “para cuidar la vida tanto del conductor como de terceros, si una persona bebió demás es necesario que no maneje”, y en ese sentido precisó que sus allegados se lo hagan entender si es que advierten que no está en condiciones de conducir.

Adicionalmente, si alguna persona bebe más de la cuenta, se la debe acompañar, trasladarla a un lugar tranquilo y aireado; recostarla de costado para que no se ahogue en caso de vómitos; aflojarle la ropa, abrigarla y ofrecerle agua.

LOS MÁS VULNERABLES

Los niños, al igual que las mujeres en búsqueda de embarazo, las que ya lo están o las que se encuentran en período de lactancia, no deben consumir alcohol, como tampoco las personas que lo tienen contraindicado por enfermedades o uso de medicamentos.

Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas que generan cambios en el ánimo, la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la voluntad. Sus efectos dependen del grado de alcohol puro que contenga la bebida, si se ingirieron previamente alimentos o no y el contexto en el cual se bebió.

En los efectos que produce también intervienen las características corporales del consumidor; la existencia de enfermedades y la eventual mezcla con otras bebidas alcohólicas o sustancias.