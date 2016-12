Facundo Manes “Es momento de pensar en el futuro”

Estuvimos En la Casa del Dr. Facundo Manes en Noche Buena, donde la familia se reúne, para recibir la Navidad, “Goropo” su amor por el lugar que ama que es su Salto es muy bondadoso y nos recibe para que podamos trasmitir a nuestros vecinos su trabajo, sus adelantos, sus pensamientos. También le inculca a sus hijos Pedro Y Manuela el amor a sus orígenes, donde paso su niñez y juventud en esta ocasión aprovecho y sus hijos estuvieron una semana en la casa con la abuela , por lo Tanto Facundo nos dice : “ quiero que disfrute de su pueblo, las salidas al centro, las mesas afuera en la calle Buenos Aires, me encanta que disfruten, la posibilidad de mandar a los chicos a Salto les da la posibilidad de poder comprender mejor la sociedad.

En Buenos Aires está más condicionada, Salto están los diferentes estratos sociales juntos , yo recuerdo mi colegio el San Martín iba el dueño la fábrica y el hijo del último empleado de trabajadores de la fábrica Este es un gran valor, de conocimiento Recuerda, Manes , que estaba “ la zapatería el boliche” íbamos todos juntos en cambio en Buenos Aires está todo separado y no se toma conocimiento de la sociedad toda.

El neurocientífico Manes manifestó que estamos en una etapa en la Argentina donde tenemos que decidir y discutir el futuro que queremos.

La Argentina está muy dividida por el pasado y también por el presente, tenemos el futuro, el futuro nos puede unir a los argentinos sobre todo con una paradigma siempre vivimos el presente ya sea por la inflación, si sube el dólar o baja… y nos cuesta tener futuro, el sueño será volver a ser el primer país latinoamericano , debemos tener instituciones, fuertes una educación en vistas al futuro, es el único país latinoamericano que tiene Premio Nobel en ciencia, para mí el sueño de país que nos hará grande otra vez , es volver a tener instituciones fuertes, cuidar el cerebro de los chicos desnutridos, tener mejores universidades eso está relacionado con el crecimiento de un país para que un país sea más rico debe tener más plata para ser un país inclusivo. Exhorto Manes .

Nuestro país tiene muchos recursos naturales pero no hace más los productos de valor agregado por eso debemos discutir el futuro.

En estas fiestas la familia muchas veces esta separada por cuestiones políticas y demás. Tuvimos un paradigma que nos unió que fue la democracia la mayoría de las personas lucho por la democracia, bueno ahora hay democracia manifestó Facundo Manes pero la educación de calidad es lo que necesitamos para crecer.

Al preguntar por la posibilidad de un puesto político en este gobierno Manes contesto : que está ayudando al gobierno que está trabajando, en el autismo, en el alzehimer añadió “Yo estoy en el país como un neurólogo, recorro el país y me siento muy privilegiado que la gente me escuche en todo el país y tengo una responsabilidad que quizás en un cargo se pueda limitar, hoy me siento muy útil como referente social, se que desde este lugar puedo ayudar a la cuestión política unir a los argentinos , así también lo hubiera hecho si ganaba Scioli, la idea es seguir colaborando con el país como referente social promoviendo estás para ideas y también ayudar al gobierno, soy Cambiemos, hay que ser generoso con este gobierno y prosiguió muy enfático, “estamos ya trabajando estoy por lanzar una asociación que se llama Educación para poder ya que quiero usar este privilegio de que la gente me escucha para articular las ONG en la Argentina tiene las organizaciones civiles desarticulada .

También Facundo Manes habló sobre adicciones y aclaro que ” debemos tener una política de estado ,debemos trabajar mucho combatiendo el narcotráfico, segundo tratar con las últimas tecnologías y también tratamientos a los adictos, tener en claro que la adicción es una enfermedad neurológica como la diabetes, la hipertensión, la adicción secuestra el cerebro y debemos trabajar para ayudar a la familia y al paciente , siguió manifestando sobre este tema que nos interesa a todos “Yo realmente no estoy conforme cómo se está tratando a los enfermos de adicciones debe ser una de las prioridades del país”

En cuanto neurológicamente estamos trabajando para que la Argentina tenga un programa Nacional de alzehimer es uno de los trabajos , estamos trabajando como se toman decisiones y también sobre la empatía es una habilidad humana y saber lo que siente la otra persona es clave para saber cómo trabaja , cómo vive la comunidad la empatía es muy importante, en los laboratorios de Ineco estamos trabajando en un laboratorio sobre esa investigando el parkinson y el alzehimer, no sólo en la cuestión neurológica sino cardiología, bioenergía .

El futuro es impresionante con lo que se viene, en otro momento Manes expreso que “me gusta la política pero esto también es lo que me decidió seguir en el área civil,

los temas que tenemos que discutir en el mundo son muy increíbles porque por ejemplo Manuela y Pedro van a trabajar sobre algo que no existe, vamos a tener trabajos futuros debemos estudiar en la Argentina , están obsesivos por el pasado y nos cuesta pensar en el futuro , discutir el futuro .”