Alessandro presentó informe sobre el estado de situación del municipio

El intendente Municipal de Salto Dr. Ricardo Alessandro brindó en la mañana de este lunes 21 de Diciembre la primera rueda de prensa desde su retorno a la titularidad del Ejecutivo local.

En esta intervención con los medios de comunicación, Alessandro presentó ante la opinión pública un informe elaborado por su Secretaría Privada y elementos técnicos del Municipio dando cuenta del estado general de diferentes áreas comunales al momento de iniciarse la actual gestión de gobierno.

En primer término y antes de comenzar con su exposición el Intendente señaló: “Ante los reclamos de los vecinos quiero aclarar que el día sábado hubo pediatría durante todo el día en el Hospital Municipal”.

Hecha esta aclaración el Jefe Comunal comenzó a referirse al citado informe, en primer término hablando sobre los Recursos Humanos del Municipio y la situación presupuestaria “El presupuesto municipal es destinado es su mayor parte al pago de sueldos, nos encontramos con una superpoblación de empleados, tenemos 668 trabajadores en planta permanente y si sumamos a los contratados la cifra asciende a 750”.

“Se manifiesta una dificultad para pagar sueldos y aguinaldos, pero estamos confiados en poder resolver esta situación”.

Posteriormente Alessandro se refirió a la reducción de la planta política del Ejecutivo Local dando cuenta de la reducción de las Secretarías de Turismo y Deportes y de Desarrollo Social y de las Direcciones de Licencias de Conducir, Educación y Monitoreo.

En esa misma línea el Intendente señaló que ha dispuesto la reducción de líneas de telefonía celular contratadas por el Municipio “De 96 líneas de celulares he dado instrucciones para que queden 30”.

Luego el funcionario expuso cuestiones relativas a la situación del Hospital Municipal “Presidente Juan D. Perón”, nosocomio donde fue posible hallar grandes deficiencias administrativas. En este punto Alessandro se refirió a la existencia de cheques no depositados en la Tesorería Municipal datados en el año 2014 y a un fuerte atraso en la facturación que debe realizarse sobre las prestaciones brindadas a los afiliados a la Obra Social IOMA (la última actualización en ese sentido data del mes de Octubre de 2014).

Continuando con el capítulo referido al centro asistencial el Titular de la Comuna hizo mención al fuerte deterioro evidenciado en las instalaciones y equipamientos a causa de la falta de mantenimiento, hecho que adquiere gravedad habida cuenta de las fuertes sumas de dinero que se necesitan para solucionar la situación.

Otros puntos tratados en esta primera conferencia fueron el estado del Parque Automotor y de Maquinarias del Municipio y la Planta de RSU: “Tenemos en funcionamiento un 40 % del Parque Automotor, las máquinas presentan roturas, deterioros y en algunos casos destrucción total. El peor caso es la Delegación de Arroyo Dulce donde se cuenta con muy pocas cosas en uso”.

“La planta de reciclado no funciona como debería, es un basural a cielo abierto”.

En el siguiente enlace es posible acceder al texto completo del informe presentado por el Jefe Comunal:http://issuu.com/saltogob/docs/informe_situaci__n_actual_del_munic